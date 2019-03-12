Первое фото ведущих Евровидения-2019

В Сети было опубликовано официальное фото ведущих предстоящего конкурса Евровидение-2019. Будущий песенный конкурс пройдет в Израиле в мае этого года. Снимок появился на официальном сайте мероприятия.





На фото запечатлены Асси Азар, Бар Рафаэли, Эрез Таль и Люси Айоуб. Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.













Украина в этом году не будет принимать участие в Евровидении. Представителя в этом году найти не смогли после скандала, возникшего на Нацотборе.





Транслироваться песенный конкурс в Украине будет. Однако голосовать за понравившихся участников украинцы не смогут.



