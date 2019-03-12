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Музыка
Новости музыки
12 марта 19, 10:44
Первое фото ведущих Евровидения-2019
Евровидение-2019
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Песенный конкурс этого года пройдет в Израиле. На снимке запечатлены четверо ведущих мероприятия.
В Сети было опубликовано официальное фото ведущих предстоящего конкурса Евровидение-2019. Будущий песенный конкурс пройдет в Израиле в мае этого года. Снимок появился на официальном сайте мероприятия.

На фото запечатлены Асси Азар, Бар Рафаэли, Эрез Таль и Люси Айоуб. Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.



Украина в этом году не будет принимать участие в Евровидении. Представителя в этом году найти не смогли после скандала, возникшего на Нацотборе. 

Транслироваться песенный конкурс в Украине будет. Однако голосовать за понравившихся участников украинцы не смогут.

Источник: https://korrespondent.net
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