Светлана Тарабарова с новым клипом "Мені казково"





Яркие образы, стильная хореография от Дениса Стульникова и светлая музыка - артистка решила на полную ворваться в музыку после появления малыша. Съемки проходили в одном из киевских отелей, который, по сценарию, из обычного превратился в место волшебной вечеринки. Чтобы не нарушать режим кормления, сын певицы, пятимесячный Иван, также впервые присутствовал на съемках клипа. Наверное это он вдохновил Светлану Тарабарову на такой крутой ролик.



















