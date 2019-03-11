Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.74
USD
26.39
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
11 марта 19, 12:06
Светлана Тарабарова с новым клипом "Мені казково"
Светлана Тарабарова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Светлана Тарабарова презентовала первый клип после рождения сына Ивана.
Певица сняла видео на сингл "Мені казково", вошедший в альбом "23:25" и сделала настоящий "нео-мюзикл". 

Яркие образы, стильная хореография от Дениса Стульникова и светлая музыка - артистка решила на полную ворваться в музыку после появления малыша. Съемки проходили в одном из киевских отелей, который, по сценарию, из обычного превратился в место волшебной вечеринки. Чтобы не нарушать режим кормления, сын певицы, пятимесячный Иван, также впервые присутствовал на съемках клипа. Наверное это он вдохновил Светлану Тарабарову на такой крутой ролик.






Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Новый драйвовый сингл от Алины Гросу (ВИДЕО)
Новый клип группы ТНМК на песню "Мій демон" (ВИДЕО)
Ванесса Паради представила клип на песню Kiev (ВИДЕО)
Сергей Бабкин презентовал сингл "Цирк" под новым псевдонимом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Песня "Sicko Mode" - новый рекорд в истории рэп-индустрии
noimageОля Полякова представила клип на песню "Лед тронулся"
noimageMamaRika порадовала фанатов зажигательным треком (ВИДЕО)
noimageКлип Лазарева собрал два миллиона просмотров за сутки
noimageСергей Лазарев представил песню для Евровидения
Лента новостей