Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.74
USD
26.39
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
11 марта 19, 12:03
Песня "Sicko Mode" - новый рекорд в истории рэп-индустрии
Sicko Mode
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Песня Travis'а Scotta и Drake'а задержалась на высокой позиции в популярном американском чарте.
Совместная композиция Travis'а Scotta и Drake'а "Sicko Mode" с третьего студийного альбома "Astroworld" заслуженно достигает музыкальных высот и бьет очередной рекорд. Стало известно, что данный трек является первой в истории рэп-песней, которая полноценно продержалась в топ-10 в американском чарте "Billboard Hot 100" целых тридцать недель.

Astroworld - третий студийный альбом американского хип-хоп и R&B-певца и продюсера Трэвиса Скотта, вышедший 3 августа 2018 года. В записи альбома приняли участие многочисленные приглашенные певцы, включая таких как Кид Кади, Фрэнк Оушен, Дрейк, Стиви Уандер, The Weeknd, Джеймс Блейк, 21 Savage, Quavo, Juice WRLD и многие другие. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и сразу дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200.

На данный момент песня находится на 10 месте чарта и не собирается поступаться своим местом. Ранее мы узнали, что исполнители не получили "Грэмми" за данную композицию. Награду тогда получил Childish Gambino с песней "This Is America".




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Despacito дали семь титулов в Книге рекордов Гиннесса
Рэпер Дрейк побил рекорд The Beatles. Видео
MONATIK бьет рекорды концертом на "Олимпийском"
Новый клип Арианы Гранде побил все музыкальные рекорды
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Светлана Тарабарова с новым клипом "Мені казково"
noimageОля Полякова представила клип на песню "Лед тронулся"
noimageMamaRika порадовала фанатов зажигательным треком (ВИДЕО)
noimageКлип Лазарева собрал два миллиона просмотров за сутки
noimageСергей Лазарев представил песню для Евровидения
Лента новостей