Песня "Sicko Mode" - новый рекорд в истории рэп-индустрии

Совместная композиция Travis'а Scotta и Drake'а "Sicko Mode" с третьего студийного альбома "Astroworld" заслуженно достигает музыкальных высот и бьет очередной рекорд. Стало известно, что данный трек является первой в истории рэп-песней, которая полноценно продержалась в топ-10 в американском чарте "Billboard Hot 100" целых тридцать недель.





Astroworld - третий студийный альбом американского хип-хоп и R&B-певца и продюсера Трэвиса Скотта, вышедший 3 августа 2018 года. В записи альбома приняли участие многочисленные приглашенные певцы, включая таких как Кид Кади, Фрэнк Оушен, Дрейк, Стиви Уандер, The Weeknd, Джеймс Блейк, 21 Savage, Quavo, Juice WRLD и многие другие. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и сразу дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200.





На данный момент песня находится на 10 месте чарта и не собирается поступаться своим местом. Ранее мы узнали, что исполнители не получили "Грэмми" за данную композицию. Награду тогда получил Childish Gambino с песней "This Is America".











