MamaRika порадовала фанатов зажигательным треком (ВИДЕО)





В песне сочатаются три важных элемента женщины. Первый – могущество любви, ее самоотверженность. Второй - великая сила женщин. Третий – музыка. Этот простой бит запоминается и впоследствии обрастает народными деталями.





"Всем нам известно, что подснежники – это редкие и хрупкие цветы, которые, как и мы девушки, нуждаются в защите и заботе. Парни, любите и берегите своих любимых, потому что зачем вам эти проблемы", - прокомментировала певица.



