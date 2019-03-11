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Музыка
Новости музыки
11 марта 19, 11:57
MamaRika порадовала фанатов зажигательным треком (ВИДЕО)
MamaRika
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Певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, порадувала поклонников новым зажигательным треком "Prolisky".
Своим треком MamaRika подчеркнула одну из самых величественных сторон женской силы. 

В песне сочатаются три важных элемента женщины. Первый – могущество любви, ее самоотверженность. Второй - великая сила женщин. Третий – музыка. Этот простой бит запоминается и впоследствии обрастает народными деталями. 

"Всем нам известно, что подснежники – это редкие и хрупкие цветы, которые, как и мы девушки, нуждаются в защите и заботе. Парни, любите и берегите своих любимых, потому что зачем вам эти проблемы", - прокомментировала певица.


Источник: https://telegraf.com.ua
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