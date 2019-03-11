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Музыка
Новости музыки
11 марта 19, 11:49
Клип Лазарева собрал два миллиона просмотров за сутки
Сергей Лазарев
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Трек занял лидирующие позиции в iTunes в некоторых странах, а клип попал в раздел "тренды" на YouTube.
Клип российского певца Сергея Лазарева на песню, с которой он поедет на Евровидение, стал Хитом. Ролик в первый день собрал 2 миллиона просмотров. Об этом сообщил сам певец на своей странице в Instagram.

Клип на трек Scream был опубликован в субботу, 9 марта. За это время ролик собрал почти 2,5 миллиона просторов. По словам певца, два миллиона из них клип собрал за первые сутки после публикации.

Также Лазарев подчеркнул, что песня стала лидером прослушивания в iTunes в нескольких странах.

Автором слов к треку стала американка Шарон Вон, а музыку написали греческий композитор Димитрис Контопулос в соавторстве с Филиппом Киркоровым.


Источник: https://korrespondent.net/
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