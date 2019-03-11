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11 марта 19, 11:45
Сергей Лазарев представил песню для Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев в субботу, 9 марта, представил видео на песню Scream (Крик), с которой он выступит на Евровидении-2019 в Израиле. Клип появился на YouTube-канале артиста.
Известно, что режиссером ролика стал Константин Черепков, а автором и продюсером выступил Филлип Киркоров.
Отметим, после официальной премьеры песни Лазарева для Евровидения, позиция России в прогнозах букмекеров снизилась.
Согласно свежим прогнозам, опубликованным на международном сайте песенного конкурса, победу на Евровидении-2019 прогнозируют представителю Нидерландов. Россия, которая до этого занимала первое место, спустилась на вторую позицию. Третью строчку занимает Швеция.
Источник: https://korrespondent.net