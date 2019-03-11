Беларусь выбрала представителя на Евровидении-2019

В Беларуси в ночь на 8 марта состоялся финал национального отбора на Евровидение-2019. Победительницей стала певица Зена (Зинаида Куприянович) с песней Like It.





По итогам голосования 16-летняя исполнительница получила 69 баллов из 70 возможных.





Зена родилась и выросла в Минске. В 2013 году она стала лауреатом Детской Новой волны, а в 2017 году заняла третье место в реалити-шоу Новая Фабрика звезд.





Напомним, в прошлом году Беларусь на Евровидении представлял украинский исполнитель Никита Алексеев, однако он не прошел в финал конкурса.



















