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Музыка
Новости музыки
11 марта 19, 11:43
Беларусь выбрала представителя на Евровидении-2019
Зена
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Молодая певица из Минска Зена поедет в Израиль с песней Like It. Она получила от жюри 69 баллов из 70 возможных.
В Беларуси в ночь на 8 марта состоялся финал национального отбора на Евровидение-2019. Победительницей стала певица Зена (Зинаида Куприянович) с песней Like It.

По итогам голосования 16-летняя исполнительница получила 69 баллов из 70 возможных.

Зена родилась и выросла в Минске. В 2013 году она стала лауреатом Детской Новой волны, а в 2017 году заняла третье место в реалити-шоу Новая Фабрика звезд.

Напомним, в прошлом году Беларусь на Евровидении представлял украинский исполнитель Никита Алексеев, однако он не прошел в финал конкурса.
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