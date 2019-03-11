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Музыка
Новости музыки
11 марта 19, 10:49
Пародия гуцулов на трек MARUV стала хитом (ВИДЕО)
MARUV Siren Song
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Пародисты из Коломыи сняли ролик с "эротическим подтекстом" на сеновале. Видео за день собрало больше 100 000 просмотров.
Гуцульская исполнительница под сценическим именем Баба Доцька исполнила пародию на трек MARUV Siren Song. Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы.

В ролике появляется исполнительница с пышными формами в украинской вышиванке. Женщина снимается в сценах с эротическим подтекстом: поправляет грудь, позирует лежа на сеновале, играет с кочаном кукурузы.

Трек называется Йди суда и является близким по сути к треку Siren Song. Сама исполнительница подчеркивает, что во время создания пародии пытались сохранить суть трека. Пользователи отметили, что "это достаточно точный перевод песни" MARUV.

За сутки видео набрало более 100 тысяч просмотров и множество позитивных отзывов. Пользователи пишут, что ждут продолжения.


Источник: https://korrespondent.net
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