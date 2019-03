Лазарев представил песню для "Евровидения-2019". ВИДЕО

Сергей Лазарев презентовал песню, с которой собрался представлять Россию на "Евровидении - 2019".

Композиция, с которой выступит исполнитель, называется Scream. По задумке авторов, она имеет определенный месседж .

"Это песня о самых разнообразных страхах, которые люди носят с собой с детства. Со временем данные страхи превращаются в крики", - такова суть видеоролика, снятогто режиссер Константин Черепков.





Автор и продюсер песни - Филипп Киркоров. Он же и займется подготовкой Лазарева к конкурсу.

Текст песни

I can’t stay here longer

You cannot make me cry

So I will leave you to wonder

What will become of our lives

I’ll swallow hard

Fall apart

Break and bleed but

You won’t see

Tears won’t fall

While pride stands tall

Maybe they can’t be heard or seen

But tears aren’t quiet things

They scream

They scream

Though my throat is on fire

My eyes will be liars

And they’ll try to stay drier

Until you turn away

I’ll swallow hard

Fall apart

Break and bleed but

You won’t see

Tears won’t fall

While pride stands tall

But tears aren’t quiet things

They burn and scar and sting

They scream

They scream

Scream

They scream

Not so silent and innocent

Acid rain from your finger prints

Echoes, rivers of loneliness

Hitting the walls of my heart

Scream

They scream

Напомним, в 201 году "Евровидение" пройдет в Израиле, в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев уже представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, там он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.

Ранее Россия повторно также отправляла на конкурс Диму Билана. После "неудачи" в 2006-м (2 место), он завоевал победу через два года, опередив украинскую исполнительницу Ани Лорак.

Украина в 2019 году в "Евровидении" принимать участия не будет