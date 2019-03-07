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Музыка
Новости музыки
7 марта 19, 11:15
Евровидение 2019: букмекеры определили тройку лидеров
Евровидение 2019
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64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве.
Полуфинал певческого шоу состоится 14 мая, второй полуфинал –16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.

После громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе Евровидения-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле. Поэтому позиция Украины в рейтинговой таблице исчезла. Ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, а после победы на отборе MARUV Украина поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.

Прогнозы на победителя в конкурсе Евровидение:

Первые позиции остались неизменными с момента последних ставок 24 февраля. Тройку лидеров занимают Россия, Швеция и Италия, однако ни Россия, ни Швеция пока не представили песню, с которой выступят их конкурсанты. Четвертую строчку возглавляет Кипр, после него – Исландия, Нидерланды, Португалия, Норвегия, Франция и замыкает десятку Армения.



Отметим, что РФ на песенном конкурсе в Тель-Авиве будет представлять Сергей Лазарев, который в 2016 году уже принимал участие в Евровидении, однако занял второе место. Сейчас певцу хотят запретить презентовать Россию за поддержку Украины и то, что артист признает Крым украинским.Перейти

Источник: https://telegraf.com.ua/
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