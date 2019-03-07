Евровидение 2019: букмекеры определили тройку лидеров

Полуфинал певческого шоу состоится 14 мая, второй полуфинал –16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.





После громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе Евровидения-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле. Поэтому позиция Украины в рейтинговой таблице исчезла. Ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, а после победы на отборе MARUV Украина поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.





Прогнозы на победителя в конкурсе Евровидение:





Первые позиции остались неизменными с момента последних ставок 24 февраля. Тройку лидеров занимают Россия, Швеция и Италия, однако ни Россия, ни Швеция пока не представили песню, с которой выступят их конкурсанты. Четвертую строчку возглавляет Кипр, после него – Исландия, Нидерланды, Португалия, Норвегия, Франция и замыкает десятку Армения.













Отметим, что РФ на песенном конкурсе в Тель-Авиве будет представлять Сергей Лазарев, который в 2016 году уже принимал участие в Евровидении, однако занял второе место. Сейчас певцу хотят запретить презентовать Россию за поддержку Украины и то, что артист признает Крым украинским.Перейти



