Саундтрек к фильму "Звезда родилась" возглавил Billboard

Леди Гага и Брэдли Купер "подняли" на первое место сингл к фильму "Звезда родилась" в топ чарте Billboard Hot 100 после совместного выступления на Оскаре 2019. Это способствовало взлету данной мелодии на первую строчку зарубежного чарту.





Еще в 2018 году сингл Shallow был всего лишь на пятом месте - это была самая высшая позиция, которая была оглашена в октябре.





Стоит сказать, что совсем недавно в театре Park Theater состоялся сольный концерт, который был дан в Лас-Вегасе Леди Гагой. К изумлению фанатов американской певицы на сцене появился голливудский актер Брэдли Купер.





Ранее сообщалось, что Леди Гага поделилась своей самой заветной мечтой.





Леди Гага, получившая свой первый "Оскар", призвала Американскую киноакадемию отказаться от гендерных разделений номинаций.











