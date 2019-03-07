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Музыка
Новости музыки
7 марта 19, 10:50
Умер первый бас-гитарист Queen
Queen
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Майк Гроуз начал играть в легендарном коллективе в 1970 году. О смерти друга сообщил барабанщик Queen Роджер Тейлор.
Умер первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг и барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Музыкант ушел из жизни в среду, 6 марта. О подробностях его кончины пока не сообщают.

Тейлор написал, что знаком с гитаристом со школы и впервые услышал его в группе под названием The Individuals.

Гроуз начал играть в Queen в 1970 году и пробыл в составе группы всего несколько месяцев. По разным данным, когда он пришел в легендарную группу ему было 22 года. О периоде жизни музыканта после Queen известно не много. Сообщается, что он занимался малым бизнесом. 



Источник: https://korrespondent.net/
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