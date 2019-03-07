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Музыка
Новости музыки
7 марта 19, 10:48
Лидер Sex Pistols назвал причину суицида Кита Флинта
Джонни Роттен и Кит Флинт
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В последние годы своей жизни солист The Prodigy, по словам музыканта, был абсолютно одинок.
Лидер панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен озвучил собственную версию самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта. По мнению Роттена, в последние годы своей жизни артист был абсолютно одинок. Об этом пишет NME.

Также Роттен признался, что они с Флинтом были хорошими друзьями, и когда он узнал о его смерти, это "разбило ему сердце".

"Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило", - заявил музыкант.

Версию суицида из-за наркотиков Роттен также однозначно отвергать не стал, отметив, что такое возможно.

"Но вы должны понять, что мы больше не заботимся друг о друге. Если кому-то нужна помощь, приходите и поговорите со мной. Не нужно умирать", - добавил он.

Артист также заявил, что многие артисты в рок-индустрии страдают от одиночества, и они нуждаются в поддержке.

Ранее сообщалось, что певец Кит Флинт умолял свою супругу вернуться перед совершением самоубийства.

Источник: https://korrespondent.net
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