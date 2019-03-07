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Музыка
Новости музыки
7 марта 19, 10:43
В Канаде отказались использовать хиты Майкла Джексона
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Поводом для этого послужил скандальный фильм Покидая Неверленд, в котором идет речь о совращении звездой детей.
В Канаде три крупнейшие радиостанции отказались от использования в эфире песен поп-короля Майкла Джексона. Об этом пишет Daily Beast.

В частности, этими радиостанциями являются CKOI, Rythme и The Beat. Они сняли с ротации всю музыку певца утром, 5 марта.

Поводом для этого послужил вышедший недавно, но уже успевший стать скандальным, документальный фильм Покидая Неверленд на канале HBO. В нем рассказаны истории Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые заявляют о сексуальном насилии, которому их якобы подвергал Джексон на своем ранчо.

"Мы внимательны к комментариям слушателей, и документальный фильм вызвал определенные реакции", - прокомментировала решение директор Cogeco Media по маркетингу и коммуникациям Кристин Дикер.

В целом же компания управляет 23 радиостанциями, охватывающими, в общей сложности, порядка пяти миллионов слушателей. По словам Дикер, данное решение также распространится на менее крупные радиостанции.

Источник: https://korrespondent.net
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