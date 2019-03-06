Назван лучший украинский альбом 2018 года

Жюри ежегодной музыкальной премии APrize-2019 назвало лучший украинский альбом года. Обладателем премии стала Onuka с ее пластинкой Mоzaїka. Об этом отмечается на сайте премии.





Победителя выбирало жюри из экспертов, председателем которого был отечественный композитор Мирослав Скорик. Учредителем премии является радио Аристократы.





В этом году жюри выбирало лучший альбом из 243 пластинок, выпущенных в 2018 году. Из них в начале были отобраны 47, после чего был объявлен шорт-лист, включивший лишь десять альбомов.





Торжественную церемонию награждения провели в МК Music Space - одной из столичных концертных площадок. Также были вручены специальные призы, обладателями которых стали группа Курс Валuт за альбом с ярко выраженной социальной лирикой и Юрий Середин за лучший джазовый альбом.



