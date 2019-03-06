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Музыка
Новости музыки
6 марта 19, 13:02
Назван лучший украинский альбом 2018 года
Onuka
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Победителя определяло жюри ежегодной музыкальной премии APrize-2019. Главным лауреатом стала Onuka.
Жюри ежегодной музыкальной премии APrize-2019 назвало лучший украинский альбом года. Обладателем премии стала Onuka с ее пластинкой Mоzaїka. Об этом отмечается на сайте премии.

Победителя выбирало жюри из экспертов, председателем которого был отечественный композитор Мирослав Скорик. Учредителем премии является радио Аристократы.

В этом году жюри выбирало лучший альбом из 243 пластинок, выпущенных в 2018 году. Из них в начале были отобраны 47, после чего был объявлен шорт-лист, включивший лишь десять альбомов.

Торжественную церемонию награждения провели в МК Music Space - одной из столичных концертных площадок. Также были вручены специальные призы, обладателями которых стали группа Курс Валuт за альбом с ярко выраженной социальной лирикой и Юрий Середин за лучший джазовый альбом.

Источник: https://korrespondent.net
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