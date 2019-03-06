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Музыка
Новости музыки
6 марта 19, 11:10
Анна Тринчер: новый клип с коллегами по съемочной площадке
Анна Тринчер
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Символично в день выхода первой серии главная героиня киноленты Анна Тринчер представила свой новый клип, который сняла вместе с другими актерами сериала.
Любимая украинская актриса миллионов Анна Тринчер покоряет не только своими способностями на съемочной площадке. Девушка имеет волшебный голос, поскольку профессионально занимается вокалом. Накануне звезда сериала "Школа" представила новый клип, для съемок в котором пригласила других актеров из киноленты.

Украинские зрители наконец дождались продолжения второго сезона сериала "Школа", премьера которого состоялась накануне, 4 марта.

Девушка опубликовала видео на своем YouTube-канале. За сутки его посмотрело более 200 тысяч пользователей. Композиция, которую суперфиналистки шоу "Голос страны. Дети" презентовала накануне, также тесно связана со школой. Поскольку в 2018 году Анна Тринчер закончила 11 класс, она записала песню под названием "Школа".




Источник: https://telegraf.com.ua
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