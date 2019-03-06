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Музыка
Новости музыки
6 марта 19, 11:08
Александр Скичко спел кавер на песню Олега Винника
Александр Скичко
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В эфире супер-шоу "Дивовижні люди" ведущий проекта Александр Скичко спел одну из самых популярных песен Олега Винника.
Одним из участников второго эфира шоу "Дивовижні люди" стал уникальный "человек-реверс" Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон - он научился петь задом наперед тысячи песен. В рамках задания звездные эксперты загадывали композиции украинских артистов, которые герой должен был исполнить в реверсном порядке.

Маша Ефросинина пожелала, чтобы Дмитрий спел задом наперед мегапопулярную композицию Олега Винника "Нино".

"Однажды я обняла Олега Винника в одном шоу, после этого ко мне на улице подошла женщина и сказала: "Извините, пожалуйста, вы мне не очень интересны, но вас обнимал Винник. Можно я к вам прислонюсь?" Так что - да, я загадала нашему герою хит "Нино", - отметила Маша Ефросинина.

Сама Маша петь отказалась, поэтому исполнить эту композицию решил Александр Скичко. Под аккомпанемент рояля ведущий проекта представил новую версию нашумевшего хита. Не смогли удержаться и начали подпевать Александру и зрители в зале, и эксперты проекта.

"Это самый счастливый момент в моей жизни", - прокомментировал свое выступление ведущий. В то же время, эксперты отметили, что у Александра очень неплохие вокальные данные.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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