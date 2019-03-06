Евровидение-2019: проданные против правил билеты аннулируют

Корпорация общественного вещания Израиля Kan распорядилась отменить проданные против правил билеты на Евровидение-2019. Об этом корпорация сообщила во вторник, 5 марта,на своем сайте.





Отмечается, что это первый этап внутреннего расследования в отношении билетной кассы Leaan, которая распределила десятки билетов на лучшие места высокопоставленным деятелям из мира культуры и спорта еще до официального начала продаж.





"Продажа таких билетов, реализованных по телефону или в офисе, будь то на финал конкурса, либо другие мероприятия Евровидения, должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", - отметили в корпорации.





Напомним, 3 марта организаторы приостановили продажу билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2019 из-за нарушений.



