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6 марта 19, 11:04
Евровидение-2019: проданные против правил билеты аннулируют
Евровидение-2019
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Касса Leaan распределила билеты на лучшие места высокопоставленным чиновникам еще до официального начала продаж.
Корпорация общественного вещания Израиля Kan распорядилась отменить проданные против правил билеты на Евровидение-2019. Об этом корпорация сообщила во вторник, 5 марта,на своем сайте.

Отмечается, что это первый этап внутреннего расследования в отношении билетной кассы Leaan, которая распределила десятки билетов на лучшие места высокопоставленным деятелям из мира культуры и спорта еще до официального начала продаж.

"Продажа таких билетов, реализованных по телефону или в офисе, будь то на финал конкурса, либо другие мероприятия Евровидения, должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", - отметили в корпорации.

Напомним, 3 марта организаторы приостановили продажу билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2019 из-за нарушений.

Источник: https://korrespondent.net
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