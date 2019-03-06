Українська “KAZKA” виступила в Нідерландах

У Гаазі 3 березня відбувся концерт українського музичного гурту “KAZKA”.

На концерт українського гурту з’їхалися українці та голландці з усієї країни. Насолодитися відомими хітами "Плакала" та “Свята” приїхали і українці Бельгії. Також на концерті були присутні представники МЗС Нідерландів, заступник мера Гааги з питань культури, 25 представників дипустанов, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“KAZKA” розповідає, що напередодні давали концерт в Португалії.

В Лісабоні та Гаазі були повні зали. Таким теплим прийомом учасники гурту дуже зворушені.

“Без людей, які оцінювали б нашу творчість, не було б сенсу щось робити. Тому саме живі виступи, повні зали вчора й сьогодні – це величезний комплімент і радість для нас”, - розповідає вокалістка Олександра Заріцька.

Організаторами концертів в Лісабоні і Гаазі виступила українська діаспора - фундація “Українці в Нідерландах”( проект ArtMore) і платформа “Вечірка”( Лісабон).

У гурті також розповіли, що наразі працюють над новим альбомом, який має вийти 2019 року. “Чекайте на нові пісні, більшість із них будуть веселими і танцювальними”, - каже Олександра Заріцька.

Публіка була у захваті від концерту. Танцювали та співали улюблені пісні гурту “KAZKA” ще довго вже навіть після виступу гурту. Своїми емоціями від концерту люди ділилися у соцмережах, писали, що “KAZKA” дала можливість “на хвильку повернутись до України ”, зарядила драйвом та позитивом.

Ділилися своїми враженнями не лише шанувальники гурту, а й сама “KAZKA”. “Гаага! Як ранковий ковток свіжого повітря, як вихідний посеред робочого тижня, як кохання з першого погляду! Обожнюємо”, - йдеться в Instagram гурту.

Фото: Ірина Драбок, фундація “Українці в Нідерландах”