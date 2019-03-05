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Музыка
Новости музыки
5 марта 19, 10:42
Винник рассказал, сколько стоит право участия в Евровидении
Олег Винник
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Артист признался, что таких денег на тот момент у него не было.
Известный украинский артист Олег Винник поделился о том, как ему предложили дать взятку за участие в Евровидении-2011. Он рассказал, что ему очень хотелось поехать представлять страну на международном песенном конкурсе. За это он должен был заплатить 600 тысяч долларов или евро.

Также Винник отметил, что отказался от этого предложения, потому что на то время для него это была ужасно большая сумма.

Олег признался: "Я написал песню украинско-немецкую. И, когда я спросил: "Как это все происходит?", мне предложили заплатить 600 тысяч то ли долларов, то ли евро. Для меня это, конечно, были космические деньги, и я не согласился на это дело".

Ради интереса музыкант спросил у своего норвежского коллеги, который ездил на Евровидение от Норвегии 20 лет назад, сколько он потратил на "поездку" на конкурс. Он ответил, что это обошлось ему очень дорого - он купил костюм за 450 долларов".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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