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Музыка
Новости музыки
5 марта 19, 10:34
Умер Кит Флинт. Вспоминаем лучшее из The Prodigy
Кит Флинт
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Вокалист культовой британской группы покончил с собой на 50-м году жизни в своем доме в Эссексе.
Кит Флинт, вокалист культовой британской группы The Prodigy, найден мертвым в своем доме в Эссексе. На теле 49-летнего музыканта не нашли признаков насильственной смерти. В официальном Instagram группы сообщили о самоубийстве.

"Не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, чертовски зол, сбит с толку и убит горем", - говорится в подписи от имени, вероятно, Лиама Хоулетта, создателя группы The Prodigy.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В середине 1970-х он переехал с семьей в Эссекс. В конце 1980-х Кит познакомился с Хоулеттом и заверил его, что он должен играть свои треки уже на сцене, а сам Флинт и его друг Лирой Торнхилл могут быть на подтанцовке. Так появилась группа The Prodigy.

Флинт входил в состав группы с момента ее основания в 1990 году и был танцором до 1996​ года, тогда он впервые попробовал себя в качестве вокалиста на сингле Firestarte, первом сингле The Prodigy, поднявшемся на первую позицию в чарте UK Singles Chart.

В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне панк-образе с фирменными "рожками", который стал символом группы.

"У меня много татуировок, но я не считаю это бунтарством... У меня есть пирсинг просто потому, что в 1988-м, когда я путешествовал, мне сказали, что это сексуально", - объяснял он позже.



The Prodigy начинали свой путь андеграудной рейв-сцене и стали поинерами жанра бигбит. Пик популярности пришелся на середину 1990-х и с тех пор они считаются культовой группой.

Их хиты и альбомы неоднократно занимали первое место в хит-параде по всему миру. В 2015 году альбом The Day Is My Enemy стал самым продаваемым сразу после выхода.

На протяжении всей своей карьеры группа завоевала не одну награду. На счету у группы две премии BRIT Awards, одна награда от журнала Q, четыре премии MTV Video Music Awards, две премии от журнала Kerrang! и шесть наград MTV Europe Music Awards.

В 2012 году The Prodigy были признаны лучшей танцевальной группой современности по версии журнала Mixmag.

Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы как FLINT и Clever Brains Fryin'. За это время Флинту удалось выпустить только один коммерческий сингл AIM 4.

Флинт был знаменит своим буйным поведением на концертах, прыгал в толпу, поливал фанатов водой. Однако близкие говорят о его добром характере.

В Эссексе он жил в поместье эпохи Тюдоров. Здание с часовней на крыше музыкант выкупил практически в состоянии руин и восстановил его с любовью к деталям.

Флинт рассказывал, что "завязать" с наркотиками, сигаретами и алкоголем ему помогла Маюми - диджей из Японии, на которой он женился несколько лет назад. Вместе с женой в последние годы Кит Флинт вел здоровый образ жизни, любил работать в саду своего дома и играл с собаками.



В июле 2019 года The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля UPapk в Киеве со своим новым альбомом No Tourists и лучшими хитами, включая песни из альбома The Fat of the Land 1997 года, который продавался быстрее всех.

У Prodigy есть семь альбомов, последний, No Tourists, вышел в ноябре прошлого года.

"Я не слышу, чтобы кто-то делал похожий звук. То, как он атакует тебя... Никто больше не может так делать. Никто не способен создать такой шум", - рассказывал Флинт в интервью.

Вспоминаем лучшие хиты The Prodigy.











Источник: https://korrespondent.net
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