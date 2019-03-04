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Музыка
Новости музыки
4 марта 19, 11:37
ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (ВИДЕО)
Виктор Бронюк
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В четверг, 28 февраля, группа ТИК опубликовала скандальный клип на песню "Циклоны" на YouTube, который взорвал соцсети.
За несколько дней клип собрал почти 875 тысяч просмотров. Сама группа охарактеризовала свою задумку "предвыборным экшном". Исполнители отмечают, что "Циклоны" - "гротескная форма того, что происходит в Украине перед выборами".

"Якщо ви бодай раз не посміхнетесь протягом нашого відео "Циклони", обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставтеся до виборів як не до розваги, а як до відповідальної місії. Бо зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода!", - говорится в подписи под видео.

В тексте песни поется о весенних циклонах, которые "недолюстрированные и перекрашенные" с "вилами, косами и на постаментах идут в президенты".

Сельский житель Иван Петрович спасает избирательный участок от залития фекалиями, из-за чего выборы оказались под угрозой. Сам главный герой клипа прокомментировал всю ситуацию так: "У вас как выборы, так г*вно и всплывает".

На своей основной странице в Facebook фронтмен группы Виктор Бронюк объяснил, что их новый клип - это не сатира на нынешних кандитатов, а идея песни спрятана гораздо глубже.

Лидер группы добавил: "Это ответ на вопрос, почему украинцы очаровываются кандидатами, голосуют за них, а потом разочаровываются, а при власти остаются те же морды, только в профиль".

"Нужно менять ментальность избирателя, а не только лица при власти. Вот о чем нужно думать", - подчеркнул Виктор Бронюк.




Источник: https://telegraf.com.ua
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