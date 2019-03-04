ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (ВИДЕО)

За несколько дней клип собрал почти 875 тысяч просмотров. Сама группа охарактеризовала свою задумку "предвыборным экшном". Исполнители отмечают, что "Циклоны" - "гротескная форма того, что происходит в Украине перед выборами".





"Якщо ви бодай раз не посміхнетесь протягом нашого відео "Циклони", обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставтеся до виборів як не до розваги, а як до відповідальної місії. Бо зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода!", - говорится в подписи под видео.





В тексте песни поется о весенних циклонах, которые "недолюстрированные и перекрашенные" с "вилами, косами и на постаментах идут в президенты".





Сельский житель Иван Петрович спасает избирательный участок от залития фекалиями, из-за чего выборы оказались под угрозой. Сам главный герой клипа прокомментировал всю ситуацию так: "У вас как выборы, так г*вно и всплывает".





На своей основной странице в Facebook фронтмен группы Виктор Бронюк объяснил, что их новый клип - это не сатира на нынешних кандитатов, а идея песни спрятана гораздо глубже.





Лидер группы добавил: "Это ответ на вопрос, почему украинцы очаровываются кандидатами, голосуют за них, а потом разочаровываются, а при власти остаются те же морды, только в профиль".





"Нужно менять ментальность избирателя, а не только лица при власти. Вот о чем нужно думать", - подчеркнул Виктор Бронюк.











