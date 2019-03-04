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Музыка
Новости музыки
4 марта 19, 11:30
Софи Тернер и Приянка Чопра в клипе The Jonas Brothers
The Jonas Brothers
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Американская группа The Jonas Brothers, которая распалась в 2013 году, объединилась и даже записала новую песню названием Sucker.
В создании убойного клипа вместе с музыкантами участвовали и их возлюбленные: невеста 29-летнего Джо - Софи Тернер, жена 26-летнего Ника - индийская актриса Приянка Чопра, а также супруга 31-летнего Кевина - парикмахерша Даниэль Делисе.

В ролике три пары демонстрируют весьма экстравагантные костюмы на вечеринке в роскошном особняке. Герои клипа всячески высмеивают аристократию: купаются в ванной с шампанским, гуляют с десятками корги, устраивают безумные чаепития и носят сумасшедшие наряды.

Кадр из клипа Многие зрители сразу же узнали локацию, где проходили съемки — усадьбу в графстве Хертфордшир — именно здесь снималась "Фаворитка".

Отметим, что после распада группы Ник успешно выступает соло, Джо - в составе группы DNCE, а Кевин переквалифицировался в торговца недвижимостью.




Источник: https://telegraf.com.ua
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