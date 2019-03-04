Софи Тернер и Приянка Чопра в клипе The Jonas Brothers

В создании убойного клипа вместе с музыкантами участвовали и их возлюбленные: невеста 29-летнего Джо - Софи Тернер, жена 26-летнего Ника - индийская актриса Приянка Чопра, а также супруга 31-летнего Кевина - парикмахерша Даниэль Делисе.





В ролике три пары демонстрируют весьма экстравагантные костюмы на вечеринке в роскошном особняке. Герои клипа всячески высмеивают аристократию: купаются в ванной с шампанским, гуляют с десятками корги, устраивают безумные чаепития и носят сумасшедшие наряды.





Кадр из клипа Многие зрители сразу же узнали локацию, где проходили съемки — усадьбу в графстве Хертфордшир — именно здесь снималась "Фаворитка".





Отметим, что после распада группы Ник успешно выступает соло, Джо - в составе группы DNCE, а Кевин переквалифицировался в торговца недвижимостью.











