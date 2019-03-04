Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.58
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.39
USD
26.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
4 марта 19, 11:25
Alyosha представила откровенный клип на новую песню "Горда"
Alyosha
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Alyosha представила откровенный клип на новую песню "Горда" (Видео) Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
"Мы любим оправдывать себя за все, гордо молчать, думать, что ты не мог поступить иначе… но, зачастую, это совсем не так … ведь мог! Ничего случайного в мире не бывает. Все зависит от всего. Наши сделанные поступки — наша будущая судьба. Мы теряемся в своих желаниях, сомневаемся в чувствах, и впоследствии, принимаем друг друга такими, какие были, есть и будем. Потому что понимаем, что жить друг без друга не можем. Удержите свою любовь вовремя!", — прокомментировала свою новую видеоработу Alyosha. 

Клип получился достаточно откровенным, а сама певица в кадре появляется обнаженной.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Дуа Липа представила клип на саундтрек к фильму. ВИДЕО
Вдова Децла сообщила о выходе посмертного клипа
Актриса сериала "Школа" Анна Тринчер выпустила клип
Ольга Сумская и Ада Роговцева снялись в клипе Олега Винника
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (ВИДЕО)
noimageСофи Тернер и Приянка Чопра в клипе The Jonas Brothers
noimageСелена Гомес торопится с выходом нового альбома
noimageПродажу билетов на Евровидение приостановили
noimageКомпания BBC объявила бойкот песням Майкла Джексона
Лента новостей