Продажу билетов на Евровидение приостановили

Организаторы приостановили продажу билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2019 из-за нарушений. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает израильская телерадиокорпорация Кан.





Так, сотни билетов на лучшие места на арене были перепроданы со значительной прибылью известным людям, а не общественности, что категорически противоречит принципам общественного вещателя.





Если этот факт подтвердится, билеты вернут в свободную продажу.





"Корпорация распорядилась приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", - написали в местной телерадиокорпорации.





Продажи приостановлены до разрешения ситуации.



