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Музыка
Новости музыки
4 марта 19, 11:21
Продажу билетов на Евровидение приостановили
евровидение
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Появилась информация, что билеты на лучшие места на арене были перепроданы со значительной прибылью известным людям.
Организаторы приостановили продажу билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2019 из-за нарушений. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает израильская телерадиокорпорация Кан.

Так, сотни билетов на лучшие места на арене были перепроданы со значительной прибылью известным людям, а не общественности, что категорически противоречит принципам общественного вещателя.

Если этот факт подтвердится, билеты вернут в свободную продажу.

"Корпорация распорядилась приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", - написали в местной телерадиокорпорации.

Продажи приостановлены до разрешения ситуации.

Источник: https://korrespondent.net
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