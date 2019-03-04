В России Maruv признали "Прорывом года"

Украинской певице Maruv, которая после победы в Национальном отборе на Евровидение не смогла найти общий язык с Национальным вещателем и отказалась ехать на конкурс, присудили награду в России. Об этом в пятницу, 1 марта, пишет Московский комсомолец.





Анне Корсун присудили награду ZD AWARDS-2018 в номинации Прорыв года.





Также появилось небольшое видео, в котором певица поблагодарила организаторов за конкурс и сообщила, что приехать лично за своей наградой не сможет.





"Спасибо всем огромное, я очень рада получить эту награду. К сожалению, не могу сегодня присутствовать, но скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю", - сказала Maruv.





Напомним, певица Maruv стала победительницей конкурса за право представлять Украину на Евровидении-2019. Однако организаторы национального отбора отказались утвердить ее победу из-за гастролей в России. Певица заявила, что готова отказаться от гастролей в РФ, однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что ситуация с Maruv "имеет признаки политизации". Вскоре стало известно, что певица не поедет на конкурс.



