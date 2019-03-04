Голос Країни 9: известны все финалисты слепых прослушиваний

3 марта вышел финальный выпуск слепых прослушиваний "Голоса страны 9". Последние места в своей команде закрыли Потап и Дан Балан. Им даже пришлось взять дополнительные места в командах из-за большого количества талантливых певцов и певиц.

Тина Кароль, которая закрыла свою команду быстрее, чем в предыдущих сезонах, даже пожалела о своем скоропалительном выборе, пишет "1+1".





- Следующей пела Виктория Литвинчук. К сожалению, к ней никто не повернулся. Третьим пел Александр Тесленко и его выбрал Дан Балан.





- Андрей Галицкий вышел на сцену с песней Александра Пономарева "Пленный", но к нему никто не повернулся.





- Артем Банар спел песню Джамалы "Обещание", тем самым привлек внимание сразу нескольких тренеров, но сам выбрал Потапа.





- Валерия Хоменко из Белой Церкви не смогла заинтересовать звездных тренеров, как и Даниил Марийка, и Алина Шевченко.





- Виктория Олейник, спевшая сидя с переломанной ногой, выбрала Монатика.





- Впечатлившая затем пением Дарья Ворончук выбрала Тину Кароль.





- Антон Бакунович и Назар Ильчишин не смогли вызвать ничьего интереса.





- Певица из Львова Оксана Муха выбрала Дана Балана.



