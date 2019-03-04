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4 марта 19, 08:51
Голос Країни 9: известны все финалисты слепых прослушиваний
Голос Країни 9
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3 марта вышел последний выпуск слепых прослушиваний популярного шоу талантов.

3 марта вышел финальный выпуск слепых прослушиваний "Голоса страны 9". Последние места в своей команде закрыли Потап и Дан Балан. Им даже пришлось взять дополнительные места в командах из-за большого количества талантливых певцов и певиц.

Тина Кароль, которая закрыла свою команду быстрее, чем в предыдущих сезонах, даже пожалела о своем скоропалительном выборе, пишет "1+1".

- Первым выступил киевлянин Георгий Дарахвелидзе. Он стал участником команды Дана Балана. 

- Следующей пела Виктория Литвинчук. К сожалению, к ней никто не повернулся.  Третьим пел  Александр Тесленко и его выбрал Дан Балан. 

- Андрей Галицкий вышел на сцену с песней Александра Пономарева "Пленный", но к нему никто не повернулся. 

- Артем Банар спел песню Джамалы "Обещание", тем самым привлек внимание сразу нескольких тренеров, но сам выбрал Потапа. 

- Валерия Хоменко из Белой Церкви не смогла заинтересовать звездных тренеров, как и Даниил Марийка, и Алина Шевченко. 

- Виктория Олейник, спевшая сидя с переломанной ногой, выбрала Монатика.

- Впечатлившая затем пением Дарья Ворончук выбрала Тину Кароль. 

- Антон Бакунович и Назар Ильчишин не смогли вызвать ничьего интереса.

- Певица из Львова Оксана Муха выбрала Дана Балана. 
kp.ua
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