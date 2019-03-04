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Музыка
Новости музыки
4 марта 19, 08:26
Остановлена продажа билетов на "Евровидение 2019"
Евровидение 2019
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Это произошло после сообщений о возможных махинациях с перепродажами.

3 марта сервису Leaan поручили временно приостановить продажу билетов на "Евровидение 2019". Причиной стали нарушения. Это произошло после сообщений министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана о возможных махинациях, передает DW.

В KAN, израильском телеканале, который является официальным вещателем песенного конкурса, заявили, что "определили попытку различных сторон вмешаться в процесс продажи", а также обнаружили, что сотни билетов на лучшие места были проданы СМИ и спортивным функционерам, а не широкой аудитории, как предусмотрено инструкциями.

По данным издания The Jerusalem Post, 3 марта, что на различных сайтах и с соцсетях появились сообщения о перепродаже билетов по завышенным ценам.

В Leaan заявили, что не вмешивались в процесс продажи билетов, а просто предоставляли технические услуги.

Билеты поступили в продажу 28 февраля и их раскупили за несколько часов.

Первый, второй полуфиналы и финал "Евровидения 2019" состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года

Напомним, что Украина в этом году выступать на песенном конкурсе не будет. Причиной стал скандал с "Евровидением"  из-за отказа MARUV подписать договор с НОТУ, а затем и еще двоих музыкантов нацотбора - Freedom Jazz и KAZKA.
kp.ua
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