Остановлена продажа билетов на "Евровидение 2019"

3 марта сервису Leaan поручили временно приостановить продажу билетов на "Евровидение 2019". Причиной стали нарушения. Это произошло после сообщений министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана о возможных махинациях, передает DW.



В KAN, израильском телеканале, который является официальным вещателем песенного конкурса, заявили, что "определили попытку различных сторон вмешаться в процесс продажи", а также обнаружили, что сотни билетов на лучшие места были проданы СМИ и спортивным функционерам, а не широкой аудитории, как предусмотрено инструкциями.



По данным издания The Jerusalem Post, 3 марта, что на различных сайтах и с соцсетях появились сообщения о перепродаже билетов по завышенным ценам.



В Leaan заявили, что не вмешивались в процесс продажи билетов, а просто предоставляли технические услуги.



Билеты поступили в продажу 28 февраля и их раскупили за несколько часов.

Первый, второй полуфиналы и финал "Евровидения 2019" состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года

Напомним, что Украина в этом году выступать на песенном конкурсе не будет. Причиной стал скандал с "Евровидением" из-за отказа MARUV подписать договор с НОТУ, а затем и еще двоих музыкантов нацотбора - Freedom Jazz и KAZKA.