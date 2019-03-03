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Музыка
Новости музыки
3 марта 19, 09:48
Солист группы "Ласковый май" упал в обморок в самолете
Дмитрий Тревога
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Музыкант потерял сознание во время полета

Коллектив "Ласковый май" часто ездит на гастроли во главе с лидером группы Дмитрием Тревогой. Когда они направлялись из Москвы в Сургут, солист почувствовал себя плохо и потерял сознание. Грамотные действия экипажа предотвратили возможные осложнения.

Об этом сообщает Стархит.

Командир лайнера обратился к пассажирам с вопросом, есть ли среди них медицинские работники. Быстрая реакция капитана сыграла положительную роль. Оказалось, что Дмитрию повезло, ведь на борту присутствовал врач-реаниматолог, оказавший своевременную помощь артисту.

"В этом самолете летела врач реанимации Елена, которая сделала все возможное для того, чтобы Дмитрию Тревоге стало легче, и он смог долететь спокойно до города Сургута, где была вызвана экстренная служба, которая поднялась на борт", - рассказал наставник группы Андрей Разин в Instagram.

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Медицинская помощь была оказана на высоком уровне, поэтому музыкант буквально через час вышел на сцену. Разин надеется, что артист продолжит гастрольную деятельность.

"Еще раз огромное спасибо всему экипажу", - отметил он.

Также продюсер опубликовал снимок певца, обвитого проводами, с подписью "Веселый был полет".

Поклонники принялись желать здоровья Дмитрию и, в свою очередь, выразили благодарность оперативным сотрудникам лайнера.

Несмотря на ухудшение самочувствия исполнителя, окружающие настроены оптимистично. Однако комментариев о причинах обморока и диагнозе не поступало ни от музыканта, ни от его наставника.
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