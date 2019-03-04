Украина готовится к возвращению на "Евровидение"?

Отказ Украины от участия в "Евровидении-2019" был поспешным для государства решением. Об этом высказался, комментируя скандал вокруг национального отбора на "Евровидение", Вячеслав Кириленко.

Так, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко сделал следующее заявление:

"Можно констатировать, что решение в принципе не принимать участия является поспешным, по моему мнению. Это отсылает нас к мысли о том, что больше некому участвовать, нет больше в Украине исполнителей. Навязывается решение о безальтернативности процедуры отбора, которая была применена и вызвала столько критики, и безальтернативности того, кто занял первое место", - заявил вице-премьер.

Кириленко отметил, что всегда есть альтернатива решениям.

"Но это неправда - всегда есть альтернатива, более того - законные механизмы, которые предусмотрены и документами Европейского вещательного союза относительно избрания страной своего представителя на "Евровидение".

В Украине "десятки, если не сотни артистов", которые готовы и достойно могут представить страну на "Евровидении", считает политик, и «к которым нет никаких вопросов со стороны общественности".

"Время и сейчас остается, не менее 10 дней, но Общественное телевидение - независимый вещатель, член Европейского вещательного союза, и диктовать им никто ничего не может. С другой стороны, есть голоса многих певцов. Кстати, победитель "Евровидения-2004" Руслана, которая говорит, что надо вернуться к этому вопросу и выбрать участника от Украины.

Поскольку возможности такие есть, то и опции остаются на протяжении 10 дней. Но какое решение примет НОТУ и чье решение о неучастии является окончательным - остается открытым вопросом", - сказал он.

Напомним, 25 февраля стало известно, что победитель нацотбора певица Maruv не будет представлять Украину на конкурсе в этом году. В течение последующих двух дней выяснилось, что участники, занявшие второе (Freedom Jazz) и третье (Kazka) места, также отказались от участия в "Евровидении-2019".

Позже Национальная общественная телекомпания Украины сделала заявление, что Украина не будет принимать участие в "Евровидении-2019". Причиной отказа были названы условия чрезмерной политизации во время национального отбора.