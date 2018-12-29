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29 декабря 18, 11:11
Alyosha перепела известную украинскую колядку
Alyosha
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Накануне Рождества Христова украинская исполнительница растрогала своих слушателей, перепев культовую колядку "Пречистая Діва сина породила" в новой аранжировке.
Также Alyosha сняла трогательный видеоклип, которым сразу очаровала своих поклонников. 

Новый видеоклип певица Alyosha опубликовала на своем YouTube-канале, а впоследствии и на странице в Instagram. В ролике она предстала в новом, непривычном для своих зрителей, амплуа. Alyosha перепела знаменитую украинскую колядку "Пречистая Діва сина породила". В песне культово-религиозного характера рассказывается о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. В клипе певица предстала в белой рубашке, которой более 100 лет, босой и с венком на голове. 

Украинская исполнительница отметила, что сделала запись колядки в своем исполнении в знак благодарности Творцу за любовь, которую Он по-особому проявлял к ней.

Накануне Нового Года и Рождества Христова, я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно, рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Спасибо, Боже, за все, что есть в моей жизни сейчас,– прокомментировала видео Alyosha.




Источник: https://telegraf.com.ua
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