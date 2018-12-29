Alyosha перепела известную украинскую колядку





Новый видеоклип певица Alyosha опубликовала на своем YouTube-канале, а впоследствии и на странице в Instagram. В ролике она предстала в новом, непривычном для своих зрителей, амплуа. Alyosha перепела знаменитую украинскую колядку "Пречистая Діва сина породила". В песне культово-религиозного характера рассказывается о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. В клипе певица предстала в белой рубашке, которой более 100 лет, босой и с венком на голове.





Украинская исполнительница отметила, что сделала запись колядки в своем исполнении в знак благодарности Творцу за любовь, которую Он по-особому проявлял к ней.





Накануне Нового Года и Рождества Христова, я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно, рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Спасибо, Боже, за все, что есть в моей жизни сейчас,– прокомментировала видео Alyosha.











