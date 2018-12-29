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Музыка
Новости музыки
29 декабря 18, 10:40
KAZKA представила англоязычную версию песни "Плакала"
KAZKA
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Украинская поп-группа KAZKA презентовал англоязычную версию своей самой известной песни "Плакала".
Автором текста стала британская певица и композитор Лора Уайт. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook. 

“Есть какая-то магия в том, что о нашем КРАЕ заговорили в мире благодаря песне ПЛАКАЛА. Мы решили, что это знак судьбы, который нельзя игнорировать, и превратили ПЛАКАЛА в английсккую CRY. Сегодня мы презентуем очень важен для нас трек, который, надеемся, познакомит всю планету, не только с украинской культурой, но и с поющей украинской душой. Встречайте, уже хорошо знакомая, но совершенно новая: KAZKA - CRY", – говорится в публикации. 

Недавно группа KAZKA объявила, что в 2019 году отправляется в первый всемирный тур. Он охватит города Европы и США. Первые концерты гастролей состоятся в Польше в марте, затем группа поедет в Литву, Беларусь и Эстонию.






Источник: https://telegraf.com.ua
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