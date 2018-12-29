Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
29 декабря 18, 10:34
Названа популярнейшая песня украинских радиоэфиров
Сергей Бабкин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидировала композиция "Де би я" Сергея Бабкина, которую транслировали чаще всего в 2018 году.
Песня Сергея Бабкина "Де би я" оказалась наиболее часто транслируемой в 2018 году на украинских радиостанциях. Об этом пишет медиа-сервис ФДР.

Полный список включает сорок популярнейших треков на украинских радиостанциях в текущем году. Из них 25 принадлежат украинским артистам, 22 исполняются на украинском языке, две на английском и одна на русском.

В 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляло лишь 18, а годом ранее - 13.

Остальные композиции в ТОП-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.




Источник: https://korrespondent.net
Ещё по теме:
Сергей Бабкин представил первый украиноязычный альбом
Сергей Бабкин выпустил клип на саундтрек к фильму
Shazam обнародовал самые популярные музыкальные запросы 2018
Клип Дженнифер Лопес стал интернет-хитом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора
noimageСовременная украинская опера попала в топ-10 лучших в мире
noimageВоспитательница-рэпер анонсировала первый концерт
noimageАлександр Пономарев представил новый клип (ВИДЕО)
noimageРождественский хит Мэрайи Кэри побил рекорд популярности
Лента новостей