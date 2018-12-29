Названа популярнейшая песня украинских радиоэфиров

Песня Сергея Бабкина "Де би я" оказалась наиболее часто транслируемой в 2018 году на украинских радиостанциях. Об этом пишет медиа-сервис ФДР.





Полный список включает сорок популярнейших треков на украинских радиостанциях в текущем году. Из них 25 принадлежат украинским артистам, 22 исполняются на украинском языке, две на английском и одна на русском.





В 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляло лишь 18, а годом ранее - 13.





Остальные композиции в ТОП-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.











