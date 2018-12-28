Воспитательница-рэпер анонсировала первый концерт

Елена Савраненко, начавшая карьеру рэп-исполнительницы под сценическим именем Alyona Alyona, рассказала о своем первом концерте. Он пройдет 14 июня 2018 года в киевском Зеленом театре. Цена самых дешевых билетов стартует от 400 грн.





Первый сольный концерт певицы состоится под слоганом "Мое поколение начинает свое движение".





Воспитательница детского сада дебютировала со своим клипом Рыбки 17 октября 2018 года. На текущий момент девушка выпустила уже четыре трека и переехала жить в Киев и сняла клип о переезде. За неделю ролик собрал больше миллиона просмотров.



