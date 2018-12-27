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27 декабря 18, 11:28
Новый год 2019: легендарные праздничные песни
Новый год
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Любимые песни для новогоднего настроения в нашей подборке.
До Нового 2019 года остались считанные дни, а праздничного и волшебного настроения хочется уже сейчас. Чтобы ожидание праздника было веселым и музыкальным предлагаем занимательную подборку – новогодние песни. Список небольшой, однако он "украсит" ваше настроение, песни на Новый год должны быть в вашем плейлисте.

Wham! – "Last Christmas" была написана Джорджем Майклом в 1984 году и до сих пор остается популярной во многих странах. Композицию он посвятил отношениям со своей бывшей девушкой.

Написана еще в 1980 году песня знаменитой шведской группы "ABBA" до сих пор является одной из самых популярных новогодних композиций. Сперва музыканты придумали ее для шуточного мюзикла, и ей понадобилось до 10 лет, чтобы стать всемирно известным хитом.

Знаменитая композиция в исполнении Людмилы Гурченко впервые прозвучала в 1956 году в фильме "Карнавальная ночь". При создании песни поэт, режиссер и композитор пытались описать все, что можно успеть за 5 минут.

Оригинал композиции "Let it snow" был написан еще в 1945 году. Это случилось в жаркий июльский день, когда поэт Сэми Кан и композитор Джул Стейн решили написать зимнюю песенку. С тех пор ее исполнило огромное количество музыкантов, в том числе и Фрэнк Синатра.

Песня "Winter Song" из альбома Snowfall EP, написана специально для рождественских праздников. Многие знают Сару по песням к сериалу "Дневники вампира".









Источник: https://telegraf.com.ua
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