Рианна подготовила для поклонников музыкальный подарок

Информация поступила, что называется, из "первых уст": один из фанатов спросил под постом Рианны в Instagram, где она рекламировала новый продукт Fenty Beauty: "Но когда же выйдет альбом, Робин? Может быть известна дата релиза?". На что поп-дива лаконично ответила: "2019".





Больше никаких подробностей о грядущем музыкальном релизе не поступало – не считая интригующих намеков продюсера Рианны Кука Харрелла, заявившего на прошлой неделе, что слушателей ждет "нечто невероятное и потрясающее".





Напомним, что барбадосская певица выпустила свой последний альбом "Anti" в 2016 году. Последние пару лет Рианна решила посвятить съемкам в рекламных кампаниях и кино.





Самым заметным появлением на больших экранах для 30-летней звезды стала роль Девятки в криминальной комедии "8 подруг Оушена".





В следующем году узнаем, ради чего Рианна хранила трехлетнее молчание. Надеемся, столь долгое ожидание сполна окупится зажигательными и душевными треками.



