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Музыка
Новости музыки
27 декабря 18, 11:22
Рианна подготовила для поклонников музыкальный подарок
Рианна
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Рианна к праздникам приготовила для своих поклонников настоящий подарок – в 2019 году выйдет девятый студийный альбом певицы.
Информация поступила, что называется, из "первых уст": один из фанатов спросил под постом Рианны в Instagram, где она рекламировала новый продукт Fenty Beauty: "Но когда же выйдет альбом, Робин? Может быть известна дата релиза?". На что поп-дива лаконично ответила: "2019".

Больше никаких подробностей о грядущем музыкальном релизе не поступало – не считая интригующих намеков продюсера Рианны Кука Харрелла, заявившего на прошлой неделе, что слушателей ждет "нечто невероятное и потрясающее".

Напомним, что барбадосская певица выпустила свой последний альбом "Anti" в 2016 году. Последние пару лет Рианна решила посвятить съемкам в рекламных кампаниях и кино.

Самым заметным появлением на больших экранах для 30-летней звезды стала роль Девятки в криминальной комедии "8 подруг Оушена".

В следующем году узнаем, ради чего Рианна хранила трехлетнее молчание. Надеемся, столь долгое ожидание сполна окупится зажигательными и душевными треками.

Источник: https://telegraf.com.ua
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