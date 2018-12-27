Даша Астафьева выпустила новый клип (ВИДЕО)

Украинская певица Даша Астафьева недавно посетила Париж. Оказалось, что там звезда снимала ролик. Клип на песню Зима появился на официальном канале певицы на YouTube и на странице в Instagram.





Ролик выполнен в черно-белых тонах. В нем певица появляется в нескольких нарядах и в нескольких локациях. Астафьева прогуливается вместе с собакой по заснеженному лесу, позирует на улицах Парижа и снимается непосредственно на фоне Эйфелевой башни.





На YouTube ролик пока не стал популярным, а вон на странице Астафьевой в Instagram собрал больше 12 тысяч просмотров за первые два часа после публикации.





Известно, что песню для певицы написал украинский композитор и певец Юрко Юрченко. Накануне Даша Астафьева снялась полуобнаженной в рекламе духов. Автором фотосессии является Соня Плакидюк.



















