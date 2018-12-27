Даша Астафьева выпустила новый клип (ВИДЕО)

Ролик снят в Париже и в заснеженном лесу. На странице певицы клип собрал 12 тысяч просмотров за два часа.
Украинская певица Даша Астафьева недавно посетила Париж. Оказалось, что там звезда снимала ролик. Клип на песню Зима появился на официальном канале певицы на YouTube и на странице в Instagram.
Ролик выполнен в черно-белых тонах. В нем певица появляется в нескольких нарядах и в нескольких локациях. Астафьева прогуливается вместе с собакой по заснеженному лесу, позирует на улицах Парижа и снимается непосредственно на фоне Эйфелевой башни.
На YouTube ролик пока не стал популярным, а вон на странице Астафьевой в Instagram собрал больше 12 тысяч просмотров за первые два часа после публикации.
Известно, что песню для певицы написал украинский композитор и певец Юрко Юрченко. Накануне Даша Астафьева снялась полуобнаженной в рекламе духов. Автором фотосессии является Соня Плакидюк.