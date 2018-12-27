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27 декабря 18, 09:14
Рэперу Элджею запретили въезд в Украину на 3 года
Рэперу Элджей
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Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк).

Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк).

Об этом сообщил сайт ТСН, ссылаясь на ответ спецслужбы на запрос народного депутата Владимира Парасюка, передает Цензор.НЕТ.

"В интересах обеспечения безопасности государства Служба безопасности Украины 27 ноября 2018 года приняла решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года", - говорится в ответе, копию которого публикует сайт телеканала.

Стоит отметить, согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел отыграть концерт в Киеве 25 ноября, прежде чем спецслужащие приняли соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фотографии на его странице в соцсети Instagram, которые опубликованы с геолокацией "Киев".
censor.net.ua
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