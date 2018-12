Шорт-лист саундтреков претендующих на "Оскар 2019"

За два месяца мы узнаем, кого признали лучшим в киноиндустрии, будем с восторгом наблюдать за церемонией вручения премии "Оскар 2019".





Американская киноакадемия, которая определяет победителей в номинациях, на днях опубликовала шорт-лист фильмов и составила список саундтреков к лентам, которые тоже номинируются на получение престижной статуэтки.





Эти треки разные по жанру и настроению. Но ты не можешь лишить себя возможности послушать лучшую музыку с кино за предыдущий год.





When A Cowboy Trades His Spurs For Wings ("Баллада о Бастере Скраггсе")





Sampha — Treasure ("Красивый мальчик")





Kendrick Lamar and SZA — All The Stars ("Черная пантера")





Jónsi and Troye Sivan — Revelation ("Пропавший мальчик")





Dolly Parton — Girl in the Movies ("Пышечка")





Arlissa — We Won't Move ("Ненависть, которую вы порождаете")





Эмили Блант — The Place Where Lost Things Go ("Мэри Поппинс возвращается")





Эмили Блант и Ли-Мануэль Миранда — Trip A Little Light Fantastic ("Мэри Поппинс возвращается")





Куинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон — Keep Reachin ("Куинси")





Дженнифер Хадсон и Диана Уоррен — I'll Fight (RBG)





Галь Гадот и Сара Сильверман — A Place Called Slaughter Race ("Ральф против интернета")





The Coup и Лакит Стенфилд — OYAHYTT ("Извините за беспокойствие")





Леди Гага и Бредли Купер — Shallow ("Звезда родилась")





Том Йорк — Suspirium ("Суспирия")





Шаде — The Big Unknown ("Вдовы")





Напомним, 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес).