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Музыка
Новости музыки
26 декабря 18, 11:57
Монатик презентовал саундтрек к фильму Секс и ничего личного
Монатик
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Украинский певец Монатик презентовал новую ритмичную песню "Все, что мне нужно", которая уже покоряет сеть.
Трек, по словам артиста, был написан специально для комедии "Секс и ничего личного". 

Перед написанием песни Монатик получил описание одной из сцен комедии, которую нужно было дополнить мелодией. Но непростую задачу режиссеров певец выполнил с удовольствием, ведь был уверен, что знает, как сочетать душу с танцем. 

"Нам была дана танцевальная сцена с главными героями. А это то, что лично мне максимально импонирует. Потому что мы знаем, что такое соединять душу с танцем. Здесь идет речь о любви – о том, что в итоге оказывается самым важным душевным состоянием главного героя ленты. Именно это настроение мы пытались внедрить в песню – совокупность танца души и тела", – рассказал Монатик. 

По словам певца, песня "Все, что мне нужно" зазвучала в киноленте в самый важный для героев момент. Поэтому Монатик стремился создать такую композицию, которая гармонично дополнит забавный сюжет фильма "Секс и ничего личного". 

"Это все, что нужно. И не только мне. Мы не первый раз работаем над музыкой для кинофильмов и четко осознаем, что финальный аккорд оставляет главное послевкусие всего происходящего в киноленте. Поэтому ответственность была для нас колоссальной. Искренне надеюсь, что песня займет место не только в кино, но и в вашей жизни", – добавил певец.






Источник: https://telegraf.com.ua
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