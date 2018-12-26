Хакеры опубликовали новые песни Пугачевой

Хакеры выложили в Сеть новые песни примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Новые синглы были записаны к юбилейному концерту певицы.

Хакеры опубликовали композиции Поживи в моей шкуре и Что вижу, то пою.

В песне Поживи в моей шкуре Пугачева просит не учить ее жить тех, кто не побывал "в ее шкуре". Во второй композиции певица поет про любовь свою и отказывается петь о Нью-Йорке, Париже, долларах и рейтинге Forbes, так как она их "не видит".

Сама Пугачева пока не прокомментировала новости о хакерах.





Напомним, недавно Пугачева приняла решение вернуться на большую сцену с новой программой. Концерт должен состояться 17 апреля, через два дня после ее 70-летия. Билеты поклонники звезды раскупили в первый же день после старта продаж.















