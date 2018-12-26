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Музыка
Новости музыки
26 декабря 18, 11:40
Хакеры опубликовали новые песни Пугачевой
Алла Пугачева
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Хакеры опубликовали в Сети тизеры новых песен Аллы Пугачевой, которые она специально готовила к юбилейному концерту.
Хакеры выложили в Сеть новые песни примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Новые синглы были записаны к юбилейному концерту певицы.
 
Хакеры опубликовали композиции Поживи в моей шкуре и Что вижу, то пою.
 
В песне Поживи в моей шкуре Пугачева просит не учить ее жить тех, кто не побывал "в ее шкуре". Во второй композиции певица поет про любовь свою и отказывается петь о Нью-Йорке, Париже, долларах и рейтинге Forbes, так как она их "не видит".
 
Сама Пугачева пока не прокомментировала новости о хакерах.

Напомним, недавно Пугачева приняла решение вернуться на большую сцену с новой программой. Концерт должен состояться 17 апреля, через два дня после ее 70-летия. Билеты поклонники звезды раскупили в первый же день после старта продаж.  





Источник: https://korrespondent.net
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