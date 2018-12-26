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26 декабря 18, 11:29
Cardi B выпустила откровенный клип (ВИДЕО)
Cardi B
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Ролик посвящен героине, которая признается в любви к деньгам и является танцовщицей стриптиза.
Американская хип-хоп-певица Карди Би представила новый клип на композицию Money, режиссером которого выступила Джора Францис. В ролике показаны "горячие" танцы на пилоне, полуобнаженные девушки и яркие откровенные костюмы.

Героиня клипа признается в любви к деньгам и красивой жизни, а также танцует на шесте. Сама исполнительница Cardi B, до того, как стать знаменитой, являлась танцовщицей стриптиз-клубе.

Это видео является первым для исполнительницы с момента выхода ее первого альбома Invasion of Privacy.




Источник: https://korrespondent.net
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