Звезда Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор". Видео

В субботу, 22 декабря, состоялся финал песенного шоу “Х-фактор 9”, по итогам которого определились двое участников, которые будут бороться за победу в суперфинале.





Традиционно в финале проекта участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. В новом сезоне одной из приглашенных звезд стала участница культовых Spice Girls - Мелани Си.











Девушки исполнили одну из самых известных композиций Мелани - “Viva forever“.





Смотрите выступление Ольги Жмуриной и Мелани Си в финале “Х-Фактор 9”:









Melanie C – I Turn To You – “Х-Фактор 9“ (видео):







Ранее сообщалось, что поп-группа Spice Girls воссоединилась и готовится к туру по Великобритании.

