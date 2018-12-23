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Музыка
Новости музыки
23 декабря 18, 11:08
Звезда Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор". Видео
Мелани Си
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Смотрите выступление Мелани Си в эфире суперфинала песенного шоу "Х-Фактор 9" .
В субботу, 22 декабря, состоялся финал песенного шоу “Х-фактор 9”, по итогам которого определились двое участников, которые будут бороться за победу в суперфинале. 

Традиционно в финале проекта участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. В новом сезоне одной из приглашенных звезд стала участница культовых Spice Girls - Мелани Си.

С кумиром своего детства на сцене “Х-Фактор 9” спела Ольга Жмурина. 

Девушки исполнили одну из самых известных композиций Мелани - “Viva forever“. 

Смотрите выступление Ольги Жмуриной и Мелани Си в финале “Х-Фактор 9”:  


Melanie C – I Turn To You – “Х-Фактор 9“ (видео): 


Ранее сообщалось, что поп-группа Spice Girls воссоединилась и готовится к туру по Великобритании.
bigmir.net
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