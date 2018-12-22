Группа KAZKA рассказала, о чем песня "Плакала"

По словам вокалистки коллектива Александры Зарицкой, их самая известная композиция была записана очень быстро и стала популярной благодаря своей проникновенности.





"Мы сами до сих пор в шоке от такого успеха. "Плакала" была записана буквально за полчаса – быстро и легко. А искренность всегда чувствуется и резонирует в сердцах, и неважно, на каком языке она звучит", - призналась певица.





Также девушка отметила, что в каждой композиции группы есть частичка ее самой, "Плакала" не стала исключением.





"В каждой нашей песне есть немного меня, и в "Плакала" тоже. Пусть внешне я произвожу впечатление совершенно счастливого человека, бывают моменты, когда и у меня "Горять мости, горять і сліз моря", - высказалась Александра.





Что касается самого коллектива, то на вопрос, почему музыканты предпочитают петь на украинском языке, они отметили, что их группа является отображением Украины и ее судьбы.





"KAZKA – это ведь не только о женском, это об Украине, о ее судьбе. И нам приятно, что мы внесли свой маленький вклад в то, что теперь о ней говорят еще больше. А второй язык на повестке дня – английский. Мне нравится, как я на нем звучу", - заявили артистка.











