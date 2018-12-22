Песня о хот-догах обогнала в чарте хит Арианы Гранде

В британском рождественском чарте песня-пародия блогера LadBaby попала в топ, опередив Sweet But Psycho Авы Макс и thank u, next Арианы Гранде. Об этом пишет The Sun.





Композиция является пародией на рок-хит группы Starship под названием We Built This City, выпущенный в 1985 году.





В ремейке поется о городе, "построенном" на продаже сосисок в тесте. За неделю данная композиция была приобретена онлайн 45 тысяч раз. Это на 4 тысячи раз больше, нежели показатели песни Sweet But Psycho Авы Макс, и на 8 тысяч - в случае с thank u, next Арианы Гранде.





Деньги, которые блогер получит от продаж песни, он планирует отдать на благотворительность.











