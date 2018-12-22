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Музыка
Новости музыки
22 декабря 18, 12:26
Песня о хот-догах обогнала в чарте хит Арианы Гранде
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Автором композиции является блогер, известный под псевдонимом LadBaby. Его песня является пародией на рок-хит группы Starship.
В британском рождественском чарте песня-пародия блогера LadBaby попала в топ, опередив Sweet But Psycho Авы Макс и thank u, next Арианы Гранде. Об этом пишет The Sun.

Композиция является пародией на рок-хит группы Starship под названием We Built This City, выпущенный в 1985 году.

В ремейке поется о городе, "построенном" на продаже сосисок в тесте. За неделю данная композиция была приобретена онлайн 45 тысяч раз. Это на 4 тысячи раз больше, нежели показатели песни Sweet But Psycho Авы Макс, и на 8 тысяч - в случае с thank u, next Арианы Гранде.

Деньги, которые блогер получит от продаж песни, он планирует отдать на благотворительность.




Источник: https://korrespondent.net
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