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Музыка
Новости музыки
22 декабря 18, 12:21
Клип Дженнифер Лопес стал интернет-хитом
Дженнифер Лопес
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В видео клипа артистка показала свою 10-летнюю дочь Эмму. Ролик снят на композицию Limitless.
Певица Дженнифер Лопес представила новый клип, в котором сняла свою 10-летнюю дочь Эмму. Песня является саундтреком к фильму Начни сначала (Second Act), главную роль в котором исполняет сама артистка. Ролик за два дня набол более 1 миллиона просмотров. 

Юная дочь исполнительницы появляется в клипе в тех же одеждах, что и ее мать. При этом она также полностью копирует ее движения.

Героини Лопес и ее дочери в клипе борются с разными природными явлениями, однако несмотря ни на что продолжают двигаться вперед.




Источник: https://korrespondent.net
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