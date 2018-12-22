Клип Дженнифер Лопес стал интернет-хитом

Певица Дженнифер Лопес представила новый клип, в котором сняла свою 10-летнюю дочь Эмму. Песня является саундтреком к фильму Начни сначала (Second Act), главную роль в котором исполняет сама артистка. Ролик за два дня набол более 1 миллиона просмотров.





Юная дочь исполнительницы появляется в клипе в тех же одеждах, что и ее мать. При этом она также полностью копирует ее движения.





Героини Лопес и ее дочери в клипе борются с разными природными явлениями, однако несмотря ни на что продолжают двигаться вперед.











