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21 декабря 18, 14:04
TAYANNA рассказала о своем участии в нацотборе
TAYANNA
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Певица также рассказала о своих песнях.
Поклонников украинской певицы TAYANNA уже давно мучает вопрос о том, будет ли она участвовать в Национальном отборе на "Евровидение 2019". Дело в том, что артистка два года подряд пробовала свои силы в нацотборе, но, к сожалению, не одержала победу.

"Победа на конкурсах важна, но часто она становится слишком серьезным испытанием! Намного важнее, это когда есть к чему стремиться. Пока не планирую участвовать в национальном отборе на "Евровидение 2019", но зарекаться не буду. Если появится достойная песня, попробую свои силы еще раз", – говорит певица.

Отметим, что поклонники любят певицу за искренность в ее песнях. Вот, что о своих композициях говорит сама певица: "Все мои песни – обо мне. Проживая определенный период, я испытываю спектр различных чувств,эмоций и переношу их на лист бумаги, создавая песни, которые находят отклик в душах у многих женщин".

На Национальном отборе 2017 года TAYANNA, представив песню I Love You, заняла второе место, уступив группе O.Torvald.

13 декабря 2018 года TAYANNA вновь решила принять участие в отборе на "Евровидение 2018" от Украины с украиноязычной песней "Леля". В полуфинале Татьяна получила 9 баллов от жюри (максимальный балл) и 7 баллов от зрителей, заняв второе место и пройдя в финал отбора. В финале певица также получила максимальный балл от жюри (6 баллов) и 4 от зрителей, заняв вновь второе место.

Источник: https://telegraf.com.ua
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