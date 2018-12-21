Олег Винник не оставил никаких шансов конкурентам

Украинский певец Олег Винник недавно установил новый личный рекорд – его песню "Как жить без тебя" признали лучшим хитом этого года. Конкурс проводил один из отечественных телеканалов в период с 4 по 15 декабря.





По результатам голосования зрителей "Музыкальной платформы" 2018 года, подавляющее большинство голосов отдавали свои голоса за треки таких исполнителей - Олега Винника, Melovin, Оли Поляковой, Monatik и Макса Барских.





Наибольшее количество голосов набрал хит Олега Винника "Как жить без тебя" - за эту песню проголосовали 175 006 раз. Всего за период с 4 по 15 декабря посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.





"Другие результаты голосования зрители узнают в новогоднюю ночь на фантастическом канале" Украина "в программе" Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года ". Этот невероятный концерт просто невозможно пропустить!" - рассказал музыкальный продюсер канала Геннадий Витер.





В общем посетителям был предоставлен выбор из 100 композиций. По правилам, проголосовать можно было за 10 песен 1 раз в день.





Телевизионную концерта "Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года" зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь.











