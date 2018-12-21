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Музыка
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21 декабря 18, 12:30
Олег Винник не оставил никаких шансов конкурентам
Олег Винник
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Выбирали любимые композиции с помощью голосования сами зрители "Музыкальной платформы" 2018 года.
Украинский певец Олег Винник недавно установил новый личный рекорд – его песню "Как жить без тебя" признали лучшим хитом этого года. Конкурс проводил один из отечественных телеканалов в период с 4 по 15 декабря.

По результатам голосования зрителей "Музыкальной платформы" 2018 года, подавляющее большинство голосов отдавали свои голоса за треки таких исполнителей - Олега Винника, Melovin, Оли Поляковой, Monatik и Макса Барских. 

Наибольшее количество голосов набрал хит Олега Винника "Как жить без тебя" - за эту песню проголосовали 175 006 раз. Всего за период с 4 по 15 декабря посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.

"Другие результаты голосования зрители узнают в новогоднюю ночь на фантастическом канале" Украина "в программе" Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года ". Этот невероятный концерт просто невозможно пропустить!" - рассказал музыкальный продюсер канала Геннадий Витер.

В общем посетителям был предоставлен выбор из 100 композиций. По правилам, проголосовать можно было за 10 песен 1 раз в день.

Телевизионную концерта "Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года" зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь.




Источник: https://telegraf.com.ua
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