Журнал Time выбрал худшие песни года

Журнал Time составил рейтинг самых худших песен уходящего 2018 года. Лидировала в перечне композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone. Этот певец является одним из самых состоятельных по версии журнала Forbes.





Второе место занимает 6ix9ine с песней FEFE. По мнению составителей рейтинга, в композиции нет ничего, помимо "пошлых намеков и тошнотворного текста".





А замкнула тройку лидеров Белла Торн с песней Bitch I’m Bella Thorne, стиль которой отчасти напоминает Мадонну.





Также в ТОП-10 включены:





Джастин Тимберлейк – The Hard Stuff

Maroon 5 – Girls Like You

Зейн – Let Me

DJ Snakе – Taki Taki

КаньеУэсти Lil PumpI – Love It

Greta Van Fleet – Lover

Leaver Эминем – Fall











