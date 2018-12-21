Журнал Time выбрал худшие песни года

Лидером антирейтинга оказалась композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone.
Журнал Time составил рейтинг самых худших песен уходящего 2018 года. Лидировала в перечне композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone. Этот певец является одним из самых состоятельных по версии журнала Forbes.
Второе место занимает 6ix9ine с песней FEFE. По мнению составителей рейтинга, в композиции нет ничего, помимо "пошлых намеков и тошнотворного текста".
А замкнула тройку лидеров Белла Торн с песней Bitch I’m Bella Thorne, стиль которой отчасти напоминает Мадонну.