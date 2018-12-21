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Музыка
Новости музыки
21 декабря 18, 12:20
Журнал Time выбрал худшие песни года
Post Malone
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Лидером антирейтинга оказалась композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone.
Журнал Time составил рейтинг самых худших песен уходящего 2018 года. Лидировала в перечне композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone. Этот певец является одним из самых состоятельных по версии журнала Forbes.

Второе место занимает 6ix9ine с песней FEFE. По мнению составителей рейтинга, в композиции нет ничего, помимо "пошлых намеков и тошнотворного текста".

А замкнула тройку лидеров Белла Торн с песней Bitch I’m Bella Thorne, стиль которой отчасти напоминает Мадонну.

Также в ТОП-10 включены:

Джастин Тимберлейк – The Hard Stuff
Maroon 5 – Girls Like You
Зейн – Let Me
DJ Snakе – Taki Taki
КаньеУэсти Lil PumpI – Love It
Greta Van Fleet – Lover
Leaver Эминем – Fall




Источник: https://korrespondent.net
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