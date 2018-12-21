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Музыка
Новости музыки
21 декабря 18, 11:32
Реперша-воспитательница сняла клип о переезде
Alyona alyona
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Девушка, работающая воспитательницей в детском саде Барышевки, выпустила очередное видео. В этот раз девушка зачитала рэп о переезде.
Украинсая воспитательница, начавшая музыкальную карьеру под сценическим именем Alyona alyona, презентовала новый клип. Ролик появился на официальном сайте исполнительницы на YouTube.

В Клипе под названием Залишаю свій дім, девушка познакомила со своими родителями и показала, как на мотоцикле уезжает в Киев. Дальше Альона в шубе с леопардовым принтом в Киеве читает рэп возле бутика и в одном из магазинов бытовой техники.

За сутки ролик собрал почти 38 тысяч просмотров и тысячи лайков. Это уже пятая работа девушки за последние два месяца.



Источник: https://korrespondent.net
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