Реперша-воспитательница сняла клип о переезде

Украинсая воспитательница, начавшая музыкальную карьеру под сценическим именем Alyona alyona, презентовала новый клип. Ролик появился на официальном сайте исполнительницы на YouTube.





В Клипе под названием Залишаю свій дім, девушка познакомила со своими родителями и показала, как на мотоцикле уезжает в Киев. Дальше Альона в шубе с леопардовым принтом в Киеве читает рэп возле бутика и в одном из магазинов бытовой техники.





За сутки ролик собрал почти 38 тысяч просмотров и тысячи лайков. Это уже пятая работа девушки за последние два месяца.







